Собянин сообщил об отражении атаки еще одного дрона на Москву
Система ПВО Минобороны отразила атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей он не привел.
Утром 16 марта Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 53 беспилотника над Московским регионом, из которых 46 направлялись к столице. Позднее в ведомстве сообщили, что с 08:00 до 16:00 мск над столичным регионом были перехвачены еще 11 дронов.
Сам Собянин утром заявил, что за последние двое суток на подлете к Москве и на «втором рубеже» обороны было сбито около 250 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
