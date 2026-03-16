«Дразнить Египет никто не будет»: Куда весной-летом поедут туристы из России
Спрос россиян на отдых в одной из самых крупных мусульманских стран мира только растет на фоне обострения на Ближнем Востоке, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России.
Военные действия на Ближнем Востоке только повысили спрос на Египет среди россиян, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он подчеркнул, что никакие угрозы боевой активности в Красном море не скажутся на этой стране.
Иран пригрозил атаковать объекты, связанные с авианосцем США Gerald R. Ford, находящемся в Красном море. Тегеран считает законными целями логистические и сервисные центры, которые обслуживают данную авианосную группу, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской республики «Хатам аль-Анбия».
«Египет - одна из самых больших мусульманских стран мира после Индонезии, и дразнить её никто не будет. Это не карликовое государство Персидского залива, типа Бахрейна или Кувейта, здесь такой номер не пройдет. Туристов из России сейчас там более 100 тысяч. Египет мегапопулярен у россиян, он принимает их почти 5 миллионов в год. В этом году уже идет рост бронирования, кто собирался поехать в Эмираты, Катар или Саудовскую Аравию, выбирают Египет. Таиланд или Вьетнам от европейской части России находятся достаточно далеко, в Турции холодная вода в море будет еще минимум два месяца. А в Египте сейчас высокий сезон, самое лучшее время для купания, пока еще нет жары», - отметил собеседник НСН.
При этом, как подчеркнул эксперт, формально нет никаких бесполетных зон, и при желании можно отправиться даже в Эмираты.
«Самолеты уже полетели в Эмираты на днях, причем регулярные рейсы. В ОАЭ не летают российские авиакомпании, а их самолеты выполняют рейсы. Путевки пока не продаются до конца марта, но многие люди едут дикарями. Сегодня идут рейсы, например, в Катар. С 18 марта первый самолет полетит из Москвы в Доху. В Оман, Саудовскую Аравию самолеты из России тоже летают», - пояснил Мкртчян.
Он также рассказал, что полет в Египет удлинился из-за военной операции против Ирана.
«Все российские самолеты летят в обход зоны боевых действий. Например, если брать Москву, то лайнеры сначала направляются на Сочи, потом на юг Турции, затем уже западнее Кипра, на Каир и уже над столицей Египта разворачиваются в сторону либо Хургады, либо Шарм-Аль-Шейха. Разрешение у нас есть только на эти три аэропорта. Не исключено, что в этом году откроется четвертый аэропорт, все мы ждем рейсов на север Египта, на побережье Средиземного моря», - уточнил эксперт.
Он отметил, что сейчас можно серьёзно сэкономить, например, на летних путевках в ОАЭ. При этом все участники рынка ждут скорого окончания боевых действий в регионе.
«Никто в туризме не верит, что этот конфликт продлится многие месяцы, в апреле всё должно закончиться, тогда к маю, июню продажи выровняются. Боевые действия на Ближнем Востоке повлияли на туристический рынок только в краткосрочной перспективе, продажи в марте упали на 30%. Реализация путевок на летний сезон в ОАЭ идёт, что объясняется мощным дисконтом. Например, роскошные люксовые пятизвездочные отели, которые предлагались по 500 долларов в сутки на лето, сейчас дают по 200 – 180 долларов», - заключил вице-президент Альянса туристических агентств России.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественные туроператоры рискую потерять до 10 миллиардов рублей из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что арабским странам, которые заинтересованы в поставках нефти, нужно присоединиться к военной операции Вашингтона и Израиля против Ирана, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Его перекрытие Ираном привело к резкому росту цен на нефть.
