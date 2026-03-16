«Египет - одна из самых больших мусульманских стран мира после Индонезии, и дразнить её никто не будет. Это не карликовое государство Персидского залива, типа Бахрейна или Кувейта, здесь такой номер не пройдет. Туристов из России сейчас там более 100 тысяч. Египет мегапопулярен у россиян, он принимает их почти 5 миллионов в год. В этом году уже идет рост бронирования, кто собирался поехать в Эмираты, Катар или Саудовскую Аравию, выбирают Египет. Таиланд или Вьетнам от европейской части России находятся достаточно далеко, в Турции холодная вода в море будет еще минимум два месяца. А в Египте сейчас высокий сезон, самое лучшее время для купания, пока еще нет жары», - отметил собеседник НСН.

При этом, как подчеркнул эксперт, формально нет никаких бесполетных зон, и при желании можно отправиться даже в Эмираты.

«Самолеты уже полетели в Эмираты на днях, причем регулярные рейсы. В ОАЭ не летают российские авиакомпании, а их самолеты выполняют рейсы. Путевки пока не продаются до конца марта, но многие люди едут дикарями. Сегодня идут рейсы, например, в Катар. С 18 марта первый самолет полетит из Москвы в Доху. В Оман, Саудовскую Аравию самолеты из России тоже летают», - пояснил Мкртчян.

Он также рассказал, что полет в Египет удлинился из-за военной операции против Ирана.