Панда Катюша из Московского зоопарка набрала вес

Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает расти и теперь весит 85 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора зоосада Светлану Акулову.

По ее словам, сейчас у панд начался период активного поедания бамбука, и животные с аппетитом съедают почти весь предложенный корм. При этом темпы роста Катюши уже снизились по сравнению с первым годом жизни.