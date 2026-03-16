«Бутырка» планирует судиться с 25 заключенными
СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве, известный также как Бутырская тюрьма или «Бутырка», намерен судиться с 25 заключенными. Об этом со ссылкой на данные сервисе проверки контрагентов Rusprofile пишет «Газета.Ru».
Уточняется, в списке ответчиков фигурируют люди, в разное время содержавшихся в «Бутырке». В их числе художник Григорий Мумриков, бывший гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов, экс-глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, бывший глава оборонного ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов (признан в РФ иноагентом) и другие.
В сообщении говорится, что иск был подан в Арбитражный суд, однако заявление пока не принято к производству.
Ранее Верховный суд РФ поддержал Стаса Намина в споре с участниками группы Gorky Park, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
