Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — отметил политик.

В то же время глава ДНР подчеркнул, что населенный пункт еще не до конца разминирован. Кроме того, по словам Пушилина, в Авдеевке остаются несколько сотен гражданских лиц.

Ранее группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла Авдеевку под свой контроль. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении населенного пункта, пишет RT.

