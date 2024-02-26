Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки
Российские военные полностью зачистили Авдеевку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — отметил политик.
В то же время глава ДНР подчеркнул, что населенный пункт еще не до конца разминирован. Кроме того, по словам Пушилина, в Авдеевке остаются несколько сотен гражданских лиц.
Ранее группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла Авдеевку под свой контроль. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении населенного пункта, пишет RT.
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