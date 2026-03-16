Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером 2025 года

В ТОП-10 также попали Том Круз ($46 млн), Марк Уолбер ($44 млн), Скарлетт Йоханссон ($43), Брэд Питт ($41 млн), Дензел Вашингтон ($38 млн), Джек Блэк ($28 млн), Джейсон Момоа ($28 млн), Дэниел Крейг ($27 млн) и Милли Бобби Браун ($26 млн).

Отмечается, что общий заработок 20 самых высокооплачиваемых актёров и актрис Голливуда по итогам 2025 года составил $590 млн, что на 20% меньше, чем годом ранее ($730 млн).

Ранее Сэндлер уже возглавлял список самых высокооплачиваемых актёров и актрис по версии Forbes. В частности, в 2023 году его годовой доход составил 73 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

