«Идут напролом»: ВС РФ закрепились в Работино и продвигаются на Донецком фронте
Российская армия закрепилась в селе Работино Запорожской области и продвигается по всему Донецкому фронту. Между тем военные ВСУ пытались атаковать в Херсонской области, но были уничтожены.
Российские штурмовые подразделения вошли в село Работино (Запорожская область) и закрепились в этом населенном пункте. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что операция по штурму позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино была организована при взаимодействии со всеми видами и родами войск, задействовали воздушную и наземную разведку, провели артподготовку.
«Нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», – говорится в сообщении.
Минобороны публиковало кадры, на которых видно, как служащие мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) штурмуют Работино, заходя в населенный пункт под прикрытием боевых машин пехоты.
Командир одного из танков рассказал, что перед заходом в село танковое звено прошло через минные поля. Постепенно, указал он, в Работино вошла боевая машина пехоты.
Между тем украинская армия предприняла попытку атаковать ВС РФ в Херсонской области. Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко заявил 28 февраля, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе.
«Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором (президент Украины Владимир – ред. НСН) Зеленский говорил Fox News», – сказал он в разговоре с РИА Новости.
На минувшей неделе Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море» и устроить «сюрпризы» России. Позднее глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) опубликовал видеообращение, в котором назвал контроль над акваторией Черного моря и Крыма целью ВСУ.
ДОНЕЦКИЙ ФРОНТ: ПРОДВИЖЕНИЕ
После взятия Авдеевки (ДНР) российские войска продвигаются на всех направлениях Донецкого участка фронта, пишут военкоры. В частности, ВС РФ контролируют Ласточкино и Петровское (Степовое).
«Наши идут напором, напролом. Продолжаются штурмы, в том числе в лоб. Инициатива – за нами, и задача – не потерять эту боевую инициативу в поле. Продвижение есть практически на всех участках Донецкого направления», – сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Петровское 28 февраля. Населенный пункт находится примерно в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки. Также отмечалось, российские войска заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.
«Всего за 11 дней российская армия заняла сразу несколько населенных пунктов, которые противник покидал, чтобы не попасть в окружение», – пишет военкор Александр Коц.
ВСУ утверждают, что пытаются закрепиться по линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, где их обороне способствуют рельеф и каскад водохранилищ. Спикер пресс-центра группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что природные условия «могут здесь помочь». Однако, по сообщению Юрия Котенка, Тоненькое российские войска уже взяли.
«Тоненькое – наше. С потерями, но наше. В Орловке – рубка», – указал он. Минобороны эту информацию пока не комментировало.
В свою очередь Коц считает, что ВСУ, вероятно, будут держать линию обороны глубже – по линии Покровск-Селидово-Курахово.
«Именно там сейчас ведутся основные фортификационные работы. Туда свозится и личный состав, часть которого бросают на удержание линий Бердычи-Тоненькое, а следом – Очеретино-Уманское», – указал военкор в своем Telegram-канале.
Коц подчеркнул, что российская армия начала наносить удары по всем этим линиям, чтобы ВСУ не успели создать полноценные оборонительные сооружения и накопить технику и боеприпасы.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Он также отметил, что в целом за время проведения военной операции России ВСУ потеряли свыше 440 тысяч военнослужащих. По словам Шойгу, с начала 2024 года Украина каждый день теряет более 800 солдат и офицеров, передает «Радиоточка НСН».
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