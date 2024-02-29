«Идут напролом»: ВС РФ закрепились в Работино и продвигаются на Донецком фронте

«Нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», – говорится в сообщении.

Минобороны публиковало кадры, на которых видно, как служащие мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) штурмуют Работино, заходя в населенный пункт под прикрытием боевых машин пехоты.

Командир одного из танков рассказал, что перед заходом в село танковое звено прошло через минные поля. Постепенно, указал он, в Работино вошла боевая машина пехоты.

Между тем украинская армия предприняла попытку атаковать ВС РФ в Херсонской области. Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко заявил 28 февраля, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе.

«Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором (президент Украины Владимир – ред. НСН) Зеленский говорил Fox News», – сказал он в разговоре с РИА Новости.

На минувшей неделе Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море» и устроить «сюрпризы» России. Позднее глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) опубликовал видеообращение, в котором назвал контроль над акваторией Черного моря и Крыма целью ВСУ.

ДОНЕЦКИЙ ФРОНТ: ПРОДВИЖЕНИЕ

После взятия Авдеевки (ДНР) российские войска продвигаются на всех направлениях Донецкого участка фронта, пишут военкоры. В частности, ВС РФ контролируют Ласточкино и Петровское (Степовое).