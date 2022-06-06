Военкор: генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине
Российский генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине, заявил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
По его словам, Кутузов — четвертый российский генерал, погибший в бою. Сладков отметил, что генерал-майор был хорошим человеком. Журналист выразил сожаление о гибели товарища.
Напомним, ранее военнослужащий Федеральной службы войск национальной гвардии России убит в Донбассе в ходе боестолкновения с зарубежными наёмниками, спасая сослуживцев.
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