Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с сыном члена британского парламента

Военнослужащий Федеральной службы войск национальной гвардии России убит в Донбассе в ходе боестолкновения с зарубежными наёмниками, спасая сослуживцев. Такую информацию распространила сегодня пресс-служба Росгвардии.

Бой произошёл 26 мая. Как выяснилось позднее, российскому подразделению противостояла группа наемников из США и Великобритании. Среди них был идентифицирован посредством камеры GoPro сын члена парламента Великобритании, представителя Консервативной партии Хелен Грант. Бывший королевский морской пехотинец Бен Грант руководил этой группой.

Сержант Бисултанов командовал отделением отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии. В ходе огневой поддержки бронетранспортер, в котором он находился, был подбит из гранатомёта. Раненый Росгвардеец продолжал прикрывать огнем товарищей, однако при очередном попадании погиб.

Адам Бисултанов – уроженец Чечни, с 2012 года проходил службу по контракту в войсках национальной гвардии.

