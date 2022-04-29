СМИ: На Украине погиб завербованный ЧВК американец

Как выяснилось, погибший на Украине гражданин США — 22-летний бывший морской пехотинец Вилли Джозеф Кансел. Мать бойца сообщила, что тот погиб еще 25 апреля, однако тело мужчины пока не было найдено, пишет Газета.ру.

По данным CNN, завербовавшая Кансела ЧВК отправила его к украинским военным в первой половине марта. Американец участвовал в боевых действиях вместе с бойцами-выходцами из разных стран, отмечает RT.

