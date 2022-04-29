СМИ: На Украине погиб завербованный ЧВК американец

Американец, участвовавший в боевых действиях в составе частной военной компании (ЧВК), погиб на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на семью наемника.

Выстрел в затылок и тюрьма. Что ждет украинских боевиков и иностранных наемников при попытке сдаться

Как выяснилось, погибший на Украине гражданин США — 22-летний бывший морской пехотинец Вилли Джозеф Кансел. Мать бойца сообщила, что тот погиб еще 25 апреля, однако тело мужчины пока не было найдено, пишет Газета.ру.

По данным CNN, завербовавшая Кансела ЧВК отправила его к украинским военным в первой половине марта. Американец участвовал в боевых действиях вместе с бойцами-выходцами из разных стран, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЧВКСШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры