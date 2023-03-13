Военачальник ВСУ назвал сложной ситуацию в районе Бахмута
Обстановка в районе Бахмута (бывшего Артемовска) остается очень напряжённой. Такую оценку ходу боевого противостояния в данном районе дал командующий сухопутными войсками вооружённых сил Украины Александр Сырский. По его словам, российские подразделения всё время пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться в центр города, но несут большие потери, приводят его слова украинские СМИ.
Как уточнил украинский военачальник, подразделения ЧВК «Вагнер» осуществляют наступательные действия сразу по нескольким направлениям.
Днём ранее основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его подразделения не оставляют попыток продвигаться вперед, несмотря на то, что украинское военное командование практически непрерывно перебрасывает к Бахмуту новые резервы.
Как отмечает НСН, в целом Пригожин также оценивает ситуацию в этом городе как тяжелую. Сами украинские военные не допускают, что Бахмут может стать для них новым «котлом», по примеру Дебальцева в 2015 году.
При этом сами украинские военные не допускают, что Бахмут может стать для них новым «котлом», по примеру Дебальцева в 2015 году.
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