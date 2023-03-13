Военачальник ВСУ назвал сложной ситуацию в районе Бахмута

Обстановка в районе Бахмута (бывшего Артемовска) остается очень напряжённой. Такую оценку ходу боевого противостояния в данном районе дал командующий сухопутными войсками вооружённых сил Украины Александр Сырский. По его словам, российские подразделения всё время пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться в центр города, но несут большие потери, приводят его слова украинские СМИ.

Как уточнил украинский военачальник, подразделения ЧВК «Вагнер» осуществляют наступательные действия сразу по нескольким направлениям.

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Днём ранее основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его подразделения не оставляют попыток продвигаться вперед, несмотря на то, что украинское военное командование практически непрерывно перебрасывает к Бахмуту новые резервы.

Как отмечает НСН, в целом Пригожин также оценивает ситуацию в этом городе как тяжелую. Сами украинские военные не допускают, что Бахмут может стать для них новым «котлом», по примеру Дебальцева в 2015 году.

При этом сами украинские военные не допускают, что Бахмут может стать для них новым «котлом», по примеру Дебальцева в 2015 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвгений ПригожинВСУ
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