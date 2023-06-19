СМИ: в Одессе прозвучал мощный взрыв

Кроме того, тревога о воздушном нападении объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Сообщается о подлете ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 18 июня в подконтрольной Украине части Запорожской области раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.



