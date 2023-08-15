Во Львове, Луцке и Днепре произошли взрывы
Взрывы прогремели в ночь на вторник в трех городах Украины.
Ранее во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Так, о хлопках сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
«Повреждено более ста домов, выбито более 500 окон, разрушен детский сад», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, о взрывах заявил мэр Луцка Игорь Полищук. В результате было повреждено промышленное предприятие, пишет RT.
Также о ЧП сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. По данным ведомства, утром 15 августа зафиксировали повреждение и возгорание предприятия в Днепре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru