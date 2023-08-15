Во Львове, Луцке и Днепре произошли взрывы

Ранее во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.

Так, о хлопках сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Повреждено более ста домов, выбито более 500 окон, разрушен детский сад», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, о взрывах заявил мэр Луцка Игорь Полищук. В результате было повреждено промышленное предприятие, пишет RT.

Также о ЧП сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. По данным ведомства, утром 15 августа зафиксировали повреждение и возгорание предприятия в Днепре.

