Во Львове, Луцке и Днепре произошли взрывы

Взрывы прогремели в ночь на вторник в трех городах Украины.

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Ранее во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.

Так, о хлопках сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Повреждено более ста домов, выбито более 500 окон, разрушен детский сад», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, о взрывах заявил мэр Луцка Игорь Полищук. В результате было повреждено промышленное предприятие, пишет RT.

Также о ЧП сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. По данным ведомства, утром 15 августа зафиксировали повреждение и возгорание предприятия в Днепре.

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Фото: telegram.org
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