Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине

Российская армия подавила имеющиеся в распоряжении Украины западные комплексы противовоздушной обороны, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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По его словам, за несколько месяцев Россия уничтожила много зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине. Риттер считает, что Киев замалчивает этот факт.

«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена», - констатировал бывший разведчик.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа подтвердил получение дальнобойных ракет SCALP от Франции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Российская АрмияПВОУкраина

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