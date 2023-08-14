Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине
Российская армия подавила имеющиеся в распоряжении Украины западные комплексы противовоздушной обороны, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, за несколько месяцев Россия уничтожила много зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине. Риттер считает, что Киев замалчивает этот факт.
«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена», - констатировал бывший разведчик.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа подтвердил получение дальнобойных ракет SCALP от Франции, сообщает «Радиоточка НСН».
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