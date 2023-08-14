По его словам, за несколько месяцев Россия уничтожила много зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине. Риттер считает, что Киев замалчивает этот факт.

«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена», - констатировал бывший разведчик.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа подтвердил получение дальнобойных ракет SCALP от Франции, сообщает «Радиоточка НСН».

