По его словам, этот запрос кажется безрассудным, учитывая финансовую ситуацию. «К тому же мы уже полтора года направляем огромное количество денег и оружия», — указал политик.

Он отметил, что единственный способ урегулировать конфликт — перейти к переговорам.

Ранее Филиппо заявил, что контрнаступление украинской армии при поддержке США и Запада провалилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

