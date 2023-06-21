Во Франции заявили о затягивании конфликта вокруг Украины через помощь Евросоюза
Очередная помощь Европейского союза Киеву приведет к затягиванию конфликта, и отдалят возможность переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
По его словам, этот запрос кажется безрассудным, учитывая финансовую ситуацию. «К тому же мы уже полтора года направляем огромное количество денег и оружия», — указал политик.
Он отметил, что единственный способ урегулировать конфликт — перейти к переговорам.
Ранее Филиппо заявил, что контрнаступление украинской армии при поддержке США и Запада провалилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru