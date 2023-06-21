Во Франции заявили о затягивании конфликта вокруг Украины через помощь Евросоюза

Очередная помощь Европейского союза Киеву приведет к затягиванию конфликта, и отдалят возможность переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Политик Филиппо призвал Макрона вывести армию французских наемников с Украины

По его словам, этот запрос кажется безрассудным, учитывая финансовую ситуацию. «К тому же мы уже полтора года направляем огромное количество денег и оружия», — указал политик.

Он отметил, что единственный способ урегулировать конфликт — перейти к переговорам.

Ранее Филиппо заявил, что контрнаступление украинской армии при поддержке США и Запада провалилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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