Политик Филиппо призвал Макрона вывести армию французских наемников с Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон должен вывести своих наемников с Украины, чтобы не подстраиваться под внешнеполитический курс Соединенных Штатов. Об этом написал в Twitter бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

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Он отметил, что, согласно утечкам Пентагона, французских наемников на Украине больше, чем американских.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что воюющим в составе ВСУ иностранцам необходимо как можно скорее покинуть Украину. Военный призвал иностранных наемников спасать свои жизни. Он предупредил, что в ближайшие месяцы большая часть из них погибнет на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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