По его словам, контрнаступление является фиаско президента Украины Владимира Зеленского. Так политик отреагировал на последние события на линии соприкосновения. «На самом деле все очень плохо – это фиаско Зеленского», – сказал Филиппо.

Отмечается, что всесторонняя поддержка Североатлантического альянса в организации наступления Киева не повлияла на его исход. Политик указал, что последние события на поле боя продемонстрировали, что у ВСУ отсутствуют шансы на успех.

Ранее экс-депутат заявил, что НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать «взрыв во всем мире», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

