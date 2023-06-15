Во Франции заявили о провале контрнаступления Зеленского
Контрнаступление украинской армии при поддержке США и Запада провалилось, сообщает «РЕ ТВ» со ссылкой на заявление бывшего депутат Европарламента, политика из Франции Флориана Филиппо.
По его словам, контрнаступление является фиаско президента Украины Владимира Зеленского. Так политик отреагировал на последние события на линии соприкосновения. «На самом деле все очень плохо – это фиаско Зеленского», – сказал Филиппо.
Отмечается, что всесторонняя поддержка Североатлантического альянса в организации наступления Киева не повлияла на его исход. Политик указал, что последние события на поле боя продемонстрировали, что у ВСУ отсутствуют шансы на успех.
Ранее экс-депутат заявил, что НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать «взрыв во всем мире», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru