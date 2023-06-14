Экс-аналитик ЦРУ раскрыл потери ВСУ в первые дни контрнаступления

По его мнению, украинской армии не хватает поддержки с воздуха, что делает беззащитной пехоту и танковые соединения, также недостаточно мобильной артиллерии и комплексов ПВО.

«Что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», — отметил Джонсон.

Он добавил, что огромные потери ВСУ говорят о скором провале операции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переданные Украине немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley прекрасно горят, сообщает RT.

