Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно станет членом блока.

«Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы ... вызвать взрыв во всем мире», — прокомментировал Филиппо слова Столтенберга.

Бывший евродепутат считает, что НАТО следует немедленно остановить «ради мира», пишет RT.

Между тем зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Североатлантический альянс ошибается, считая невозможным ядерный конфликт, и при таком сценарии ответственность будет полностью лежать на НАТО, напоминает «Свободная пресса».

