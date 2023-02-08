Во Франции заявили, что визит Зеленского в Брюссель приведёт к эскалации конфликта

Он напомнил о словах генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что возможность дальнейшей эскалации конфликта увеличивается. «Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне», — считает политик.

По словам генсека, перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет.

