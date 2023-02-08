Во Франции заявили, что визит Зеленского в Брюссель приведёт к эскалации конфликта

Визит лидера Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 9—10 февраля, приведёт к ещё большей эскалации конфликта вокруг Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

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Он напомнил о словах генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что возможность дальнейшей эскалации конфликта увеличивается. «Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне», — считает политик.

По словам генсека, перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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