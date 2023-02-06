Генсек ООН заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются

Перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти», - приводит его слова ТАСС.

Также он выразил опасения по поводу того, что мир может оказаться на пороге более масштабной войны.

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Ранее Антониу Гутерреш заявил, что ядерные державы не должны первыми применять ядерное оружие, а в итоге отказаться от этого вида вооружений вообще. В ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год он указал, что в настоящее время мир подвергается «наибольшему за десятилетия риску ядерной войны», начаться которая может случайно или преднамеренно.

При этом ранее военный историк Евгений Норин сказал НСН, что США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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