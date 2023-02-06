Генсек ООН заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются

Ранее Антониу Гутерреш заявил, что ядерные державы не должны первыми применять ядерное оружие, а в итоге отказаться от этого вида вооружений вообще. В ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год он указал, что в настоящее время мир подвергается «наибольшему за десятилетия риску ядерной войны», начаться которая может случайно или преднамеренно.

При этом ранее военный историк Евгений Норин сказал НСН, что США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает.

