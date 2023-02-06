Генсек ООН заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются
Перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти», - приводит его слова ТАСС.
Также он выразил опасения по поводу того, что мир может оказаться на пороге более масштабной войны.
Ранее Антониу Гутерреш заявил, что ядерные державы не должны первыми применять ядерное оружие, а в итоге отказаться от этого вида вооружений вообще. В ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год он указал, что в настоящее время мир подвергается «наибольшему за десятилетия риску ядерной войны», начаться которая может случайно или преднамеренно.
При этом ранее военный историк Евгений Норин сказал НСН, что США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает.
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