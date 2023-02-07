Во Франции призвали прекратить направлять Украине миллиарды евро

Лидер французской партии «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на фоне коррупционного скандала в Минобороны Украины призвал в Twitter прекратить предоставлять Киеву миллиарды евро.

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По его мнению, эта помощь полностью расхищается. «Теперь министр обороны Украины [Алексей Резников] оказался замешан в крупном коррупционном деле. Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», — призвал политик.

Скандал вокруг украинского военного ведомства разгорелся после публикации итогов журналистского расследования о поставках продовольствия в армию по завышенным ценам. После этого в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента госзакупок военного ведомства Богдан Хмельницкий.

Резников сказал, что у него не было переговоров об уходе с поста, но как чиновник он выразил готовность к любому развитию событий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюз
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