Во Франции призвали прекратить направлять Украине миллиарды евро

По его мнению, эта помощь полностью расхищается. «Теперь министр обороны Украины [Алексей Резников] оказался замешан в крупном коррупционном деле. Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», — призвал политик.

Скандал вокруг украинского военного ведомства разгорелся после публикации итогов журналистского расследования о поставках продовольствия в армию по завышенным ценам. После этого в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента госзакупок военного ведомства Богдан Хмельницкий.

Резников сказал, что у него не было переговоров об уходе с поста, но как чиновник он выразил готовность к любому развитию событий.

