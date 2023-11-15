Во Франции заявили, что в НАТО поменяли отношение к Зеленскому и уберут его
Североатлантический альянс поменял отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может избавиться от него, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
По его словам, американские власти хотят избавиться от своего подопечного. «Классический прием!» — указал политик.
Как считает парламентарий, Зеленскому стали угрожать из-за отмены президентских выборов на Украине в марте 2024 года. Также в Вашингтоне намерены обвинить Киев в причастности к взрыву на «Северных потоках». Как считает Филиппо, США заинтересованы в обострении конфликта на Ближнем Востоке, а Украина больше неинтересна.
Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, выступают против предоставления Украине военной помощи в размере до 20 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru