Во Франции заявили, что в НАТО поменяли отношение к Зеленскому и уберут его

Североатлантический альянс поменял отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может избавиться от него, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

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По его словам, американские власти хотят избавиться от своего подопечного. «Классический прием!» — указал политик.

Как считает парламентарий, Зеленскому стали угрожать из-за отмены президентских выборов на Украине в марте 2024 года. Также в Вашингтоне намерены обвинить Киев в причастности к взрыву на «Северных потоках». Как считает Филиппо, США заинтересованы в обострении конфликта на Ближнем Востоке, а Украина больше неинтересна.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, выступают против предоставления Украине военной помощи в размере до 20 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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