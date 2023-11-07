Во Франции прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Москвой
Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо пришел в недоумение от отказа украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Россией в условиях тяжелой ситуации на поле боя, сообщает «РЕН ТВ».
«Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» – задался вопросом политик.
По словам парламентария, главком Вооруженных сил Украины признает потерю каких-либо перспектив, а советники президента говорят журналистам, что Зеленский сошел с ума. Филиппо считает, что необходимо прекратить отправлять в Киев миллиарды евро.
Ранее Зеленский не подтвердил сообщения о том, что западные страны давят на него, вынуждая начать переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru