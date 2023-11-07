Во Франции прокомментировали отказ Зеленского от переговоров с Москвой

«Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» – задался вопросом политик.

По словам парламентария, главком Вооруженных сил Украины признает потерю каких-либо перспектив, а советники президента говорят журналистам, что Зеленский сошел с ума. Филиппо считает, что необходимо прекратить отправлять в Киев миллиарды евро.

Ранее Зеленский не подтвердил сообщения о том, что западные страны давят на него, вынуждая начать переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

