Зеленский выступил против проведения выборов на Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что выборы на Украине сейчас «не ко времени». Об этом политик заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.
По мнению Зеленского, обсуждать выборы в условиях конфликта «легкомысленно и безответственно». Президент отметил, что на Украине есть структуры, готовые поставить точку в любом политическом споре.
«Сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей», - сказал Зеленский.
Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года. В условиях военного положения проведение голосования запрещено.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 6 ноября заявил, что Зеленский поручил своему офису готовиться к выборам 31 марта 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru