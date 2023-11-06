Зеленский выступил против проведения выборов на Украине

По мнению Зеленского, обсуждать выборы в условиях конфликта «легкомысленно и безответственно». Президент отметил, что на Украине есть структуры, готовые поставить точку в любом политическом споре.

«Сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей», - сказал Зеленский.

Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года. В условиях военного положения проведение голосования запрещено.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 6 ноября заявил, что Зеленский поручил своему офису готовиться к выборам 31 марта 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

