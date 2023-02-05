Министр обороны Украины Резников заявил о готовности к любому развитию событий в карьере

Кабмин: более 2,5 тыс. россиян в этом году смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета

МИД: Дания молчит о ходе и результатах расследования взрывов на «Северных потоках»

Беннет: российско-украинские переговоры прервали страны Запада

СМИ: экс-президент Пакистана Мушарраф скончался в больнице в Дубае в возрасте 79 лет

Главный тренер хоккейного «Спартака» Гришин подал в отставку