Министр обороны Украины Резников заявил о готовности к любому развитию событий в карьере
Глава министерства обороны Украины Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что у него не было переговоров об уходе с поста, но как чиновник он выразил готовность к любому развитию событий. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий», — цитирует интервью Резникова Газета.ru.
Украинский министр также подчеркнул, что ему «отнюдь не стыдно» за работу на своем посту. По мнению Резникова, «точно будет, что показать, что я сделал».
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января заявил, что на Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 410 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+-394 800 / сут.
- Министр обороны Украины Резников заявил о готовности к любому развитию событий в карьере
- Что известно о сбитом в США китайском аэростате?
- В России госпитализировали 618 человек с коронавирусом за сутки
- Бывший премьер Израиля назвал виновника в прекращении мирных переговоров по Украине
- Арестович спрогнозировал переход Донбасса под полный контроль РФ в ближайшие месяцы
- Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по западному оружию
- Пригожин опроверг отступление ВСУ в Артемовске
- Китай категорично высказался о сбитом США аэростате
- Последний бой в карьере: Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру
- СМИ: в Британии продают дом Скрипалей в Солсбери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru