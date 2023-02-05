Министр обороны Украины Резников заявил о готовности к любому развитию событий в карьере

Глава министерства обороны Украины Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что у него не было переговоров об уходе с поста, но как чиновник он выразил готовность к любому развитию событий. Об этом пишет издание «Украинская правда».

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«Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий», — цитирует интервью Резникова Газета.ru.

Украинский министр также подчеркнул, что ему «отнюдь не стыдно» за работу на своем посту. По мнению Резникова, «точно будет, что показать, что я сделал».

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января заявил, что на Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОтставкаМинобороныУкраина
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