Во Франции призвали к миру на Украине после видео из Днепропетровска
Западным странам необходимо прекратить поддерживать Киев и призвать к немедленному миру, сообщил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он назвал «ужасающим» видео, на котором видно уличное похищение во время мобилизации в Днепропетровске. Парламентарий считает, что решимость Запада продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, «приведет к полному истреблению украинского народа».
На видеозаписи двое работников территориального центра комплектования задержали мужчину, который позже сбежал от украинских военкомов.
Ранее Филиппо указал на нелегитимность Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru