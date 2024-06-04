Он назвал «ужасающим» видео, на котором видно уличное похищение во время мобилизации в Днепропетровске. Парламентарий считает, что решимость Запада продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, «приведет к полному истреблению украинского народа».

На видеозаписи двое работников территориального центра комплектования задержали мужчину, который позже сбежал от украинских военкомов.

Ранее Филиппо указал на нелегитимность Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

