Во Франции призвали к миру на Украине после видео из Днепропетровска

Западным странам необходимо прекратить поддерживать Киев и призвать к немедленному миру, сообщил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо: СМИ в стране поменяли риторику об Украине

Он назвал «ужасающим» видео, на котором видно уличное похищение во время мобилизации в Днепропетровске. Парламентарий считает, что решимость Запада продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, «приведет к полному истреблению украинского народа».

На видеозаписи двое работников территориального центра комплектования задержали мужчину, который позже сбежал от украинских военкомов.

Ранее Филиппо указал на нелегитимность Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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