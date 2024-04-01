Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо указал на нелегитимность Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский с 1 апреля нелегитимно находится на посту главы государства. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X.
Он отметил, что выборы украинского президента должны были состояться 31 марта, однако были отменены властями. По мнению Филиппо, отмена выборов вызвана тем, что на Украине растет негативное отношение к Зеленскому и конфликту.
Выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский отмечал, что выборы сейчас «не ко времени» и указывал, что на этом в вопросе следует поставить точку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Кремль проанализирует ситуацию с легитимностью Зеленского на посту президента после истечения официального срока его полномочий 20 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru