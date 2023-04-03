«Вместе в Варшаву поедем»: Пригожин рассказал о встрече с Зеленским в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в шутливой форме рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Артемовске (Бахмуте). Комментарий бизнесмена в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Симонов.
«Чем мне нравится гулять по ночному Бахмуту? Я могу сказать. Первое: здесь никогда не нарвешься на большое руководство, в том числе, военное, здесь ходишь совершенно один. Сегодня гуляю по центру Бахмута, пошел прогуляться к зданию администрации. Идет Владимир Александрович Зеленский с командующим сухопутными войсками Сырским. Я говорю: «Привет, Владимир Александрович, как дела?». Он говорит, что вроде бы хорошо», - начал свой рассказ Пригожин.
Далее Пригожин «рассказал», что Зеленский пожаловался на то, что США опять обманули его с техникой. На встречный вопрос украинского лидера о делах Пригожин отметил, что у него все в порядке.
«Переговорили, договорились о новой встрече. Я его позвал в Бахмут. Он говорит: «Давай лучше у нас в Киеве встретимся». В итоге ни до чего не договорились, решили, что через какое-то время вместе в Варшаву поедем», - закончил свой рассказ Пригожин.
В официальном Telegram-канале пресс-службы Пригожина этого видео нет, но это продолжение той видеозаписи, которая там была размещена ранее.
До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru