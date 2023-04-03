«Вместе в Варшаву поедем»: Пригожин рассказал о встрече с Зеленским в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в шутливой форме рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Артемовске (Бахмуте). Комментарий бизнесмена в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Симонов.

«Чем мне нравится гулять по ночному Бахмуту? Я могу сказать. Первое: здесь никогда не нарвешься на большое руководство, в том числе, военное, здесь ходишь совершенно один. Сегодня гуляю по центру Бахмута, пошел прогуляться к зданию администрации. Идет Владимир Александрович Зеленский с командующим сухопутными войсками Сырским. Я говорю: «Привет, Владимир Александрович, как дела?». Он говорит, что вроде бы хорошо», - начал свой рассказ Пригожин.

Далее Пригожин «рассказал», что Зеленский пожаловался на то, что США опять обманули его с техникой. На встречный вопрос украинского лидера о делах Пригожин отметил, что у него все в порядке.