Стоимость бензина Аи-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже установила новый исторический рекорд. Как следует из данных торгов, тонна топлива подорожала на 1,08% - до 77 001 рубля.

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Также выросла стоимость бензина Аи-92 и летнего дизеля - до 66 642 рублей (+1,16%) и до 58 134 рублей (+0,5%) за тонну, соответственно.

При этом авиакеросин подешевел до 67 197 рублей за тонну (-4,13%). Снизилась стоимость мазута (22 956 рублей за тонну) и сжиженные углеводородные газы (18 990 рублей).

Ранее российский кабмин принял решение до 31 августа 2025 года приостановить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Кухмарь Кирилл
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