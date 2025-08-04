Стоимость бензина Аи-95 обновила исторический рекорд

Также выросла стоимость бензина Аи-92 и летнего дизеля - до 66 642 рублей (+1,16%) и до 58 134 рублей (+0,5%) за тонну, соответственно.

При этом авиакеросин подешевел до 67 197 рублей за тонну (-4,13%). Снизилась стоимость мазута (22 956 рублей за тонну) и сжиженные углеводородные газы (18 990 рублей).

Ранее российский кабмин принял решение до 31 августа 2025 года приостановить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, сообщает «Свободная пресса».

