Бастрыкин назвал сумму ущерба от действий ВСУ в Курской области

Ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составил более трёх млрд рублей. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин: В результате вторжения ВСУ погиб 331 житель Курской области

По его словам, данная цифра является промежуточной, оценка ущерба продолжается.

«Возбуждено более 600 уголовных дел... Более 230 националистов уже осуждены», - добавил он.

Ранее власти Курской области сообщили, что действия ВСУ причинили агропромышленному комплексу региона ущерб на 110 млрд рублей, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

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