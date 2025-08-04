Бастрыкин назвал сумму ущерба от действий ВСУ в Курской области
4 августа 202516:44
Ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составил более трёх млрд рублей. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, данная цифра является промежуточной, оценка ущерба продолжается.
«Возбуждено более 600 уголовных дел... Более 230 националистов уже осуждены», - добавил он.
Ранее власти Курской области сообщили, что действия ВСУ причинили агропромышленному комплексу региона ущерб на 110 млрд рублей, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru