Женщины в России стали находить работу быстрее мужчин
Развитие дистанционных форматов работы приводит к тому, что женщина может совмещать домашние дела с выполнением работы, становится более гибкой, а работодатели отказываются от стереотипов, заявил НСН Александр Ветерков.
В России растет число вакансий, которые связаны с образованием, медициной и коммуникациями, что выигрышно для женщин-соискателей, заявил НСН заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Женщины в 2025 году стали находить работу быстрее мужчин: в среднем им требовалось пять месяцев и три дня — на четыре дня меньше, следует из данных Росстата. Такая статистика зафиксирована впервые за пять лет. Подобный перекос в последний раз наблюдался лишь в пандемию 2020-го, когда массовый переход на удаленку и спрос на медсестер временно нивелировали гендерные различия, пишут «Известия». Ветерков подтвердил эту тенденцию.
«Мы подняли статистку за первое полугодие 2025 года, видим, что количество приглашений женщин на работу стало больше, коммуникация более быстрая. Это влияет и на скорость трудоустройства. Основные причины – это не только рыночная ситуация, что работодатели стали меньше обращать внимание на свои стереотипы, связанные с декретом женщины. Все-таки больше тренд стал результатом структурных сдвигов. Стало больше вакансий и предложений сервисного, образовательного, медицинского секторов, где женщин традиционно больше или где важно взаимодействовать с клиентами. Женщины в этой части более гибкие», - пояснил он.
По его словам, мужчины сегодня реже готовы к компромиссам в работе.
«Минтруд расширил список профессий для женщин, включая машинистов, горняков, судовых техников. Также развитие дистанционных форматов работы приводит к тому, что женщина может совмещать домашние дела с выполнением работы. Мужчины же дольше в среднем ищут работу, потому что они все-таки реже готовы к компромиссам, к переквалификации. Женщины чаще готовы учиться и получать новые знания», - добавил Ветерков.
При этом он назвал области, в которых женщинам все еще не так просто построить карьеру.
«Что касается продвижения по карьерной лестнице, это уже тренд десятилетия, что женщины чаще занимают руководящие должности. При этом в определенных секторах на мужчин все еще обращают больше внимания с точки зрения высоких должностей. Это касается производственных отраслей, добывающих компаний, госсектора. Но количество женщин на подобных вакансиях растет», - заключил собеседник НСН.
Гендерного равенства удалось достичь лишь в государственных и муниципальных секторах, в реальном секторе о равенстве зарплат говорить не приходится. Об этом в интервью НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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