«Мы подняли статистку за первое полугодие 2025 года, видим, что количество приглашений женщин на работу стало больше, коммуникация более быстрая. Это влияет и на скорость трудоустройства. Основные причины – это не только рыночная ситуация, что работодатели стали меньше обращать внимание на свои стереотипы, связанные с декретом женщины. Все-таки больше тренд стал результатом структурных сдвигов. Стало больше вакансий и предложений сервисного, образовательного, медицинского секторов, где женщин традиционно больше или где важно взаимодействовать с клиентами. Женщины в этой части более гибкие», - пояснил он.

По его словам, мужчины сегодня реже готовы к компромиссам в работе.

«Минтруд расширил список профессий для женщин, включая машинистов, горняков, судовых техников. Также развитие дистанционных форматов работы приводит к тому, что женщина может совмещать домашние дела с выполнением работы. Мужчины же дольше в среднем ищут работу, потому что они все-таки реже готовы к компромиссам, к переквалификации. Женщины чаще готовы учиться и получать новые знания», - добавил Ветерков.

При этом он назвал области, в которых женщинам все еще не так просто построить карьеру.

«Что касается продвижения по карьерной лестнице, это уже тренд десятилетия, что женщины чаще занимают руководящие должности. При этом в определенных секторах на мужчин все еще обращают больше внимания с точки зрения высоких должностей. Это касается производственных отраслей, добывающих компаний, госсектора. Но количество женщин на подобных вакансиях растет», - заключил собеседник НСН.

Гендерного равенства удалось достичь лишь в государственных и муниципальных секторах, в реальном секторе о равенстве зарплат говорить не приходится. Об этом в интервью НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

