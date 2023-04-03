Пригожин усомнился в причастности Киева к убийству Татарского
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на предположения о причастности украинских властей к убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин). Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.
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Пригожин не стал обвинять украинские власти в произошедшем.
«Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству», - объяснил он.
Вечером 2 апреля в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Пострадали 30 человек.
В момент взрыва в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Блогер погиб.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского ранее заявили о непричастности к убийству военкора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru