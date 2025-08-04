Вооруженные силы Украины могут попытаться прорваться в Брянскую область или устроить теракты в России, заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.

Около 50 тысяч ВСУшников сконцентрированы в Черниговской области — в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Половина из них — наёмники из Турции, Польши и Грузии. Цель — очередная попытка прорыва госграницы РФ, сообщил Telegram-канал Mash. Минобороны РФ эту информацию не подтверждали, официальных комментариев от местных властей не поступало. Рогов отметил, что от украинского лидера можно ждать любых «неадекватных» решений.