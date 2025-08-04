Рогов словами Цоя предупредил о попытках ВСУ зайти в Брянскую область

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается совершить провокацию, ей может стать попытка зайти на Брянщину из Черниговской области, заявил НСН Владимир Рогов.

Вооруженные силы Украины могут попытаться прорваться в Брянскую область или устроить теракты в России, заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.

Около 50 тысяч ВСУшников сконцентрированы в Черниговской области — в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Половина из них — наёмники из Турции, Польши и Грузии. Цель — очередная попытка прорыва госграницы РФ, сообщил Telegram-канал Mash. Минобороны РФ эту информацию не подтверждали, официальных комментариев от местных властей не поступало. Рогов отметил, что от украинского лидера можно ждать любых «неадекватных» решений.

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«У ВСУ на самом деле остались резервы. Как будет действовать Зеленский, дать оценку сложно, потому что он неадекватный человек. Логику нормального человека к нему применять нельзя. То, что он попытается каким-то образом совершить провокацию, это факт. Это может быть попытка зайти на Брянщину из Черниговской области или серия терактов в России, время покажет. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуацию, быстрой реакции. Сейчас время – следить за собой и быть осторожным, вспоминаем слова известной песни Виктора Цоя. На фронте продвижение нашей армии вызывает чувство сдержанного оптимизма, потому что темпы ускорения увеличиваются уже четвертый месяц подряд», - рассказал он.

В мае 2025 года СМИ сообщали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть на территорию Брянской области в районе села Субботово, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУБрянская ОбластьУкраинаСпецоперация

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