Рогов словами Цоя предупредил о попытках ВСУ зайти в Брянскую область
Украинский лидер Владимир Зеленский пытается совершить провокацию, ей может стать попытка зайти на Брянщину из Черниговской области, заявил НСН Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины могут попытаться прорваться в Брянскую область или устроить теракты в России, заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.
Около 50 тысяч ВСУшников сконцентрированы в Черниговской области — в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Половина из них — наёмники из Турции, Польши и Грузии. Цель — очередная попытка прорыва госграницы РФ, сообщил Telegram-канал Mash. Минобороны РФ эту информацию не подтверждали, официальных комментариев от местных властей не поступало. Рогов отметил, что от украинского лидера можно ждать любых «неадекватных» решений.
«У ВСУ на самом деле остались резервы. Как будет действовать Зеленский, дать оценку сложно, потому что он неадекватный человек. Логику нормального человека к нему применять нельзя. То, что он попытается каким-то образом совершить провокацию, это факт. Это может быть попытка зайти на Брянщину из Черниговской области или серия терактов в России, время покажет. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуацию, быстрой реакции. Сейчас время – следить за собой и быть осторожным, вспоминаем слова известной песни Виктора Цоя. На фронте продвижение нашей армии вызывает чувство сдержанного оптимизма, потому что темпы ускорения увеличиваются уже четвертый месяц подряд», - рассказал он.
В мае 2025 года СМИ сообщали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть на территорию Брянской области в районе села Субботово, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Войтинский предрек скорый конец «советскому ренессансу» в кино
- Боррель раскритиковал результат торговой сделки США и Евросоюза
- Кинокритик рассказал, почему в России не снимают боди-хорроры
- Недетский фашизм: Омбудсмен напомнила об ответственности за свастику с 16 лет
- Рогов словами Цоя предупредил о попытках ВСУ зайти в Брянскую область
- Россиян предупредили о грядущем в сентябре росте цен
- Британия не сможет доказать причастность России к «теневому флоту»
- Женщины в России стали находить работу быстрее мужчин
- Стоимость бензина Аи-95 обновила исторический рекорд
- Бастрыкин назвал сумму ущерба от действий ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru