Россиян предупредили о грядущем в сентябре росте цен

Она напомнила, что в июле впервые была зафиксирована дефляция, обусловленная высокой ключевой ставкой, крепким рублём и замедлением инфляции.

По её словам, в начале осени инфляцию разгоняют «рост цен на бензин, сезонный рост цен на услуги», а также характерное для сентября ослабление курса рубля.

«Уязвимые места в экономике — это рубль, а также экономическая активность», — заключила Ахмадуллина.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что при слишком слабом рубле растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».