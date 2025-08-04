Россиян предупредили о грядущем в сентябре росте цен
В сентябре текущего года годовая инфляция в России составит 9,5–10,5%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.
Она напомнила, что в июле впервые была зафиксирована дефляция, обусловленная высокой ключевой ставкой, крепким рублём и замедлением инфляции.
По её словам, в начале осени инфляцию разгоняют «рост цен на бензин, сезонный рост цен на услуги», а также характерное для сентября ослабление курса рубля.
«Уязвимые места в экономике — это рубль, а также экономическая активность», — заключила Ахмадуллина.
Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что при слишком слабом рубле растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru