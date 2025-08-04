Россиян предупредили о грядущем в сентябре росте цен

В сентябре текущего года годовая инфляция в России составит 9,5–10,5%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

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Она напомнила, что в июле впервые была зафиксирована дефляция, обусловленная высокой ключевой ставкой, крепким рублём и замедлением инфляции.

По её словам, в начале осени инфляцию разгоняют «рост цен на бензин, сезонный рост цен на услуги», а также характерное для сентября ослабление курса рубля.

«Уязвимые места в экономике — это рубль, а также экономическая активность», — заключила Ахмадуллина.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что при слишком слабом рубле растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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