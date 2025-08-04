Британия не сможет доказать причастность России к «теневому флоту»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что у России нет привязки к танкерам, флаг меняется буквально каждый день.
«Теневой флот» официально никак не связан с Россией даже в теории, «подобраться» к нему крайне проблематично, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах, чтобы устроить «массовую» облаву на так называемый российский «теневой флот», по версии Запада, помогающий России продавать нефть в обход санкций. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) РФ. Первый вариант - подстроить аварию танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, спровоцировав разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера. Второй вариант – устроить масштабный пожар в месте отгрузки нефти. Как итог, Лондон объявит транспортировку российской нефти «угрозой всему международному судоходству». Пикин отметил, что устроить облаву будет не так просто.
«Теневой флот - это больше из области журналисткой лексики. Есть корабли, которые ходят под флагами разных государств. Эти корабли не подчиняются санкциям, которые есть в отношении России. Там никто не проверяет, по какой стоимости идет загрузка, есть ли проблема со страховками или нет. Это такой же флот, который ничем не отличается от греческих танкеров, например. Просто манера поведения другая, привязки к России нет никакой. Каждый раз загрузка происходит в разные корабли. Цены на нефть падали, поэтому долгое время загрузка происходила даже в греческие танкеры, несмотря на то, что Греция – это часть Евросоюза. Это не имеет отношения к России, это корабли, которые просто везут нефть. У нас нет даже чисто в теории привязки к кораблям, флаг меняется каждый день буквально», - объяснил он.
Ранее власти Великобритании объявили о расширении антироссийского списка санкций еще на 137 позиции. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. В частности, в перечень попали 135 нефтяных танкеров, якобы входящих в состав, так называемого, российского «теневого» флота, передает «Радиоточка НСН».
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