«Теневой флот - это больше из области журналисткой лексики. Есть корабли, которые ходят под флагами разных государств. Эти корабли не подчиняются санкциям, которые есть в отношении России. Там никто не проверяет, по какой стоимости идет загрузка, есть ли проблема со страховками или нет. Это такой же флот, который ничем не отличается от греческих танкеров, например. Просто манера поведения другая, привязки к России нет никакой. Каждый раз загрузка происходит в разные корабли. Цены на нефть падали, поэтому долгое время загрузка происходила даже в греческие танкеры, несмотря на то, что Греция – это часть Евросоюза. Это не имеет отношения к России, это корабли, которые просто везут нефть. У нас нет даже чисто в теории привязки к кораблям, флаг меняется каждый день буквально», - объяснил он.

Ранее власти Великобритании объявили о расширении антироссийского списка санкций еще на 137 позиции. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. В частности, в перечень попали 135 нефтяных танкеров, якобы входящих в состав, так называемого, российского «теневого» флота, передает «Радиоточка НСН».

