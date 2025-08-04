Режиссер Войтинский предрек скорый конец «советскому ренессансу» в кино
Режиссер Александр Войтинский в эфире НСН пожелал Андреасяну удачи в экранизации «Вовки в Тридевятом царстве», но отметил, что сам не стал бы снимать это произведение.
В кино неоспоримо замечен тренд на «пересказ» советских произведений, но этот список близится к концу, заявил НСН режиссер Александр Войтинский.
Кинокомпания братьев Андреасян купила права на экранизацию книги «Вовка в Тридевятом царстве» у дочери писателя Вадима Коростылёва, сообщают «Новости кинопроизводства». Сейчас к полнометражному игровому кино пишут сценарий. Как ожидается, съемки стартуют в 2026 году, картину представят в 2027 году. Войтинский признался, что верит в творческий успех картины на фоне волны советского ренессанса.
«Сегодня у нас в кино замечательный период советского ренессанса. Мы вспоминаем старые фильмы, на которых выросли, и пересказываем их своим детям. Мне это очень нравится! Так всегда и бывает. Это обычная практика последних двухсот тысяч лет», - отметил он.
При этом режиссер добавил, что сам «Вовку» бы не выбрал, но список для «пересъемок» небезграничный.
«"Вовку" лично я не выбрал бы, но у меня есть ощущение, что список не так безграничен, он неумолимо стремится к концу. Как нужно снять эту сказку? Это дело режиссёра, который возьмётся снимать, вкусы у всех разные. Но в Гевонда и Сарика я верю, они талантливые, смелые, креативные художники. Желаю им удачи от всего сердца!», - добавил собеседник НСН.
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