«Сегодня у нас в кино замечательный период советского ренессанса. Мы вспоминаем старые фильмы, на которых выросли, и пересказываем их своим детям. Мне это очень нравится! Так всегда и бывает. Это обычная практика последних двухсот тысяч лет», - отметил он.

При этом режиссер добавил, что сам «Вовку» бы не выбрал, но список для «пересъемок» небезграничный.

«"Вовку" лично я не выбрал бы, но у меня есть ощущение, что список не так безграничен, он неумолимо стремится к концу. Как нужно снять эту сказку? Это дело режиссёра, который возьмётся снимать, вкусы у всех разные. Но в Гевонда и Сарика я верю, они талантливые, смелые, креативные художники. Желаю им удачи от всего сердца!», - добавил собеседник НСН.

Сегодня в российском кинематографе не хватает оригинальных сценариев, нужно придумывать новое, а не переосмыслять старое, заявила спецкору НСН актриса и телеведущая Яна Поплавская.

