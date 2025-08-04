Боррель раскритиковал результат торговой сделки США и Евросоюза

По его словам, причиной такого результата является «неудачная стратегия» чиновников ЕС, а также тактика запугивания со стороны США.

«Результат создает впечатление слабости и покорности требованиям американского президента Дональда Трампа и показывает, что Европу вряд ли можно считать стратегически автономным игроком», - сказал он.

Ранее Вашингтон и Брюссель заключили торговую сделку, согласно которой ЕС купит у США энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов, а также дополнительно вложит 600 млрд долларов в американскую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

