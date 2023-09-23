Власти заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Днепропетровске
Объект критической инфраструктуры поврежден в украинском Днепропетровске. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Ранее в регионе, а также в ряде других областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске.
«Поврежден объект критической инфраструктуры», — написал Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе за ночь сбили 12 беспилотников. Глава администрации указал, что в Днепровском районе были повреждены две автозаправочные станции, в Никопольском — десять частных домов и пять хозяйственных построек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru