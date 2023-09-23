Власти заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Днепропетровске

Объект критической инфраструктуры поврежден в украинском Днепропетровске. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Днепропетровской области прогремел ряд взрывов

Ранее в регионе, а также в ряде других областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске.

«Поврежден объект критической инфраструктуры», — написал Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе за ночь сбили 12 беспилотников. Глава администрации указал, что в Днепровском районе были повреждены две автозаправочные станции, в Никопольском — десять частных домов и пять хозяйственных построек.

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Фото: telegram.org
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