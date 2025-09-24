В КТК заявили о повреждении офиса компании в Новороссийске

Уточняется, что речь идёт о городском офисе АО «КТК-Р». Ранения различной степени тяжести получили два работника компании. Также пострадали граждане не из числа работников компании.

«Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован», - говорится в сообщении.

Ранее в Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате атаки погибли два человека, ещё шестеро были ранены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

