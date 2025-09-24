В КТК заявили о повреждении офиса компании в Новороссийске

В результате атаки украинских беспилотников в Новороссийске был повреждён офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает RT.

Два человека погибли в Новороссийске при атаке дронов ВСУ

Уточняется, что речь идёт о городском офисе АО «КТК-Р». Ранения различной степени тяжести получили два работника компании. Также пострадали граждане не из числа работников компании.

«Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован», - говорится в сообщении.

Ранее в Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате атаки погибли два человека, ещё шестеро были ранены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

