В КТК заявили о повреждении офиса компании в Новороссийске
В результате атаки украинских беспилотников в Новороссийске был повреждён офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о городском офисе АО «КТК-Р». Ранения различной степени тяжести получили два работника компании. Также пострадали граждане не из числа работников компании.
«Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован», - говорится в сообщении.
Ранее в Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате атаки погибли два человека, ещё шестеро были ранены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Это убийство»: Букмекеров «добил» новый налог в 5% от ставок
- Жилин раскрыл критерии оценки номинантов на премию «Все цвета джаза»
- В РПЦ заявили, что ничего не слышали о православном мессенджере «Зосима»
- Журова предложила снимать менее серьезные фильмы про спорт
- В КТК заявили о повреждении офиса компании в Новороссийске
- Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск
- Песков: Необходимо ускорить работу по обсуждению раздражителей между РФ и США
- Колобок вместо Хагги Вагги: Волынец потребовала игрушки по отечественным мультикам
- Беспроигрышные ремиксы: В чем секрет популярности диско
- В России признали экстремистской и запретили песню группы «Порнофильмы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru