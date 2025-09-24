«Все инициативы Яны Лантратовой я горячо поддерживаю, потому что она прекрасно разбирается во всем, что связано с детьми. Родители очень часто идут у детей на поводу, покупая им то, что они просят. А просят они то, что рекламируют блогеры. И, конечно, больше всего зла в импортных товарах и игрушках, потому что они являются отражением чуждой нашей стране идеологии. Мы все с содроганием вспоминаем Хагги Вагги и прочие ужасные игрушки. У нас же есть Колобок, звери из наших сказок и мультфильмов. Можно брать и делать целые серии. Хоть крокодил Гена и Шапокляк противные, они не страшные, а прикольные. Когда ребенок собирает целые серии таких игрушек, то ему и играть интереснее, потому что он может разыгрывать сюжеты из мультика», - предложила она.

Также омбудсмен призвала обратить внимание и на отечественную детскую литературу, а именно на популяризацию как российских писателей, так и их произведений.

«Кроме того, это еще и поддержка отечественного производителя. Это касается не только игрушек, но и всей индустрии: и мультфильмов, и книг. Нам нужно возрождать отечественную литературу, у нас очень много прекрасных детских писателей. Например, Валентин Постников. Он написал уже более 30 детских книг, которые издаются огромными тиражами. Этих авторов тоже должны знать дети, должно быть больше встреч с такими людьми, чтобы дети тоже пробовали себя в творчестве, в литературе», - рассказала она.

По словам Волынец, отечественные игрушки намного проще контролировать в первую очередь по качеству и безопасности, чем детские товары, ввезенные из-за границы.