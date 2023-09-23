В Днепропетровской области прогремел ряд взрывов

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе, а также в Кировоградской, Полтавской, Сумской областях, подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает издание «Зеркало недели», в регионе прозвучали по меньшей мере четыре взрыва.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине Запорожье прогремело не менее четырех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

