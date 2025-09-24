В РПЦ заявили, что ничего не слышали о православном мессенджере «Зосима»
В РПЦ ничего не слышали о православном мессенджере «Зосима». Об этом «Газете.Ru» заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Отвечая на вопрос о платформе, которая позволяет общаться со священниками, он указал, что данная инициатива «с профильными церковными учреждениями не обсуждалась».
«Мы считаем, что запускать такие проекты без предварительного обсуждения — не самая лучшая идея», - заключил он.
Ранее православный мессенджер «Зосима» доступен для скачивания в магазине приложений Google Play, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
