Жилин раскрыл критерии оценки номинантов на премию «Все цвета джаза»
Для победы в этой премии джазменам нужно делать музыку не просто хорошей, а новаторской, при этом в жюри порой царят страсти, рождающие истину, сказал в эфире НСН Сергей Жилин.
Премии «Все цвета джаза» дает лучшим музыкантам страны стимул расти, самосовершенствоваться и раскрывать новые грани своего творчества, заявил в интервью НСН известный джазмен, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд», народный артист России Сергей Жилин, который входит в состав жюри премии.
Церемония вручения XI ежегодной премии «Все цвета джаза» пройдет 19 ноября в московском театре «ОДЕОН». Организатором премии выступает Радио JAZZ. Жилин объяснил, в чем уникальность этой премии.
«Участие в премии "Все цвета джаза" – это не просто возможность заявить о себе перед широкой аудиторией, но и мощнейший стимул для постоянного совершенствования. Премия ставит перед артистами амбициозную задачу – делать свою музыку не просто хорошей, а все более интересной и новаторской. Именно необходимость постоянно повышать свой уровень – как творческий, так и технический, искать новые формы выражения, и двигаться вперед делает путь к премии захватывающим», - подчеркнул музыкант.
Он отметил, что в жюри бывают горячие споры, при этом высокое качество работ джазменов усложняет выбор.
«Оценка работы коллег, безусловно, представляет собой непростую задачу, и, признаться, не всегда приятную. Выставлять какие-то баллы или характеристики, когда ты искренне восхищаешься качеством представленного материала, и понимаешь, что все выполнено на высочайшем профессиональном уровне, - это крайне затруднительная задача. Когда все сделано интересно, да и еще, в совершенно разных стилях и направлениях, то выделить кого-то одного становится настоящей проблемой. Именно это, пожалуй, и является самой сложной частью работы жюри. Возможные споры жюри, пусть останутся за кулисами, и это будет нашим секретом, но именно в этих закулисных обсуждениях, где страсти накаляются, а мнения расходятся, рождается истина. Там, вдали от глаз публики, судьи могут позволить себе быть максимально честными, отстаивая свои позиции и ища компромиссы. И пусть интрига сохранится – ведь именно в ней и кроется главный интерес», - заинтриговал Жилин.
По его словам, джаз сегодня становится все более разнообразным, при этом сегодняшняя молодежь также увлечена этим направлением.
«Джаз – это постоянно развивающаяся форма искусства, которая демонстрирует современные тенденции, используя, казалось бы, абсолютно не связанные между собой созвучия и логические линии построения, формы. Результатом этого смелого синтеза становится создание совершенно нового и очень интересного продукта. С другой стороны, очень многие коллективы сегодня обращаются к диксиленду и свингу, черпая вдохновение в наследии классического джаза. Это говорит о том, что, отдавая дань классическому наследию, джаз не стоит на месте, он постоянно развивается как в стилистическом, так и в фактурном отношении. С сентября 2025 года я руковожу факультативом джазового исполнительства и джазовой импровизации в Московской консерватории. Невероятный ажиотаж вокруг этой новой дисциплины подтверждается внушительным числом записавшихся – более 60 человек – это большая цифра для факультатива. Конечно, реальность такова, что не каждый, кто проявил первоначальный интерес, останется до конца. Но даже если сохранятся 70-80% студентов, это будет огромным успехом. И даже если это будет 50% - тоже, главное, чтобы эти люди были искренне увлечены джазовым искусством», - заключил собеседник НСН.
В рамках церемония вручения XI ежегодной премии «Все цвета джаза» выступят Сергей Мазаев и его QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков с Большим джазовым оркестром и другие музыканты. Ведущими премии станут певица и телеведущая Мариам Мерабова, а также певец, кинокомпозитор и актер Дмитрий Носков.
Джазмены будут бороться за победу в семи номинациях: «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Восходящая звезда», «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Лучших из лучших выберут слушатели Радио JAZZ и экспертное жюри.
