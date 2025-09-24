В рамках церемония вручения XI ежегодной премии «Все цвета джаза» выступят Сергей Мазаев и его QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков с Большим джазовым оркестром и другие музыканты. Ведущими премии станут певица и телеведущая Мариам Мерабова, а также певец, кинокомпозитор и актер Дмитрий Носков.

Джазмены будут бороться за победу в семи номинациях: «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Восходящая звезда», «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Лучших из лучших выберут слушатели Радио JAZZ и экспертное жюри.

