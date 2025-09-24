Песков: Необходимо ускорить работу по обсуждению раздражителей между РФ и США
«Завалы в отношениях» Москвы и Вашингтона, образовавшиеся за прошлые десятилетия, «очень серьёзные и мешают идти вперёд». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что пока работа по обсуждению раздражителей в двусторонних отношениях РФ и США идёт медленно.
«Мы считаем, что нужно ускорить нашу работу... Пока она идёт медленно», - заключил представитель Кремля.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США сохраняют контакты по разным линиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
