Песков: Необходимо ускорить работу по обсуждению раздражителей между РФ и США

«Завалы в отношениях» Москвы и Вашингтона, образовавшиеся за прошлые десятилетия, «очень серьёзные и мешают идти вперёд». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сийярто: Сотрудничество России и США повысит шансы на мир на Украине

Как пишет RT, он отметил, что пока работа по обсуждению раздражителей в двусторонних отношениях РФ и США идёт медленно.

«Мы считаем, что нужно ускорить нашу работу... Пока она идёт медленно», - заключил представитель Кремля.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США сохраняют контакты по разным линиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры