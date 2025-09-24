Песков: Необходимо ускорить работу по обсуждению раздражителей между РФ и США

Как пишет RT, он отметил, что пока работа по обсуждению раздражителей в двусторонних отношениях РФ и США идёт медленно.

«Мы считаем, что нужно ускорить нашу работу... Пока она идёт медленно», - заключил представитель Кремля.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США сохраняют контакты по разным линиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

