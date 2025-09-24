Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск
В результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск два человека погибли, ещё шестеро, в том числе один несовершеннолетний, были ранены. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу. Состояние троих врачи оценивают, как средней тяжести. Ещё трое находятся в тяжелом состоянии.
«Из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал жителей Новороссийска сохранять спокойствие и оставаться дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
