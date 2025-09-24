«Это убийство»: Букмекеров «добил» новый налог в 5% от ставок
Если букмекерам придется давать коэффициент 1.6 вместо 1.9, то никто ставить не будет, и 95% уйдет в «офшор» - ставить непонятно у кого, заявил НСН Егор Митрушкин.
Букмекерам будет проще закрыть свой бизнес, чем отдавать дополнительно 5% с оборота. Об этом НСН рассказал главный аналитик букмекерской конторы «Лига Ставок» Егор Митрушкин.
Министерство финансов РФ предложило изменить систему налогообложения букмекеров в рамках поправок в Налоговый кодекс. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект. Предполагается, что в стране заработает налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор и налог в 25% на прибыль в отношении таких организаций. Митрушкин заявил, что те, кто это предложил, не осознают, что такое 5% с оборота.
«Дополнительно брать еще 5% с оборота – это убийство букмекеров. Никто не будет так работать, проще закрыть компанию. Потому что маржа составляет 7%. Соответственно, если отдавать все 7,5%, то это минус для бизнеса. Понимания у тех, кто это делает, мало. Это не ретейл. Букмекеры принимают коэффициенты по 1.9, то есть это маржа 5%: в сумме приняли 20 рублей, а отдали 19. Доходность на топ-матчах составляет 5%. На не топ-матчах коэффициент - 1.85, то есть маржа 7.5%: приняли 20 рублей, отдали 18,5 рублей. Себе оставили 1,5 рубля - это 7,5%. А если с 20 рублей отдать еще 5%, то есть рубль, то что остается? Кто будет делать убыточный бизнес? Там есть вложения, есть суммы, которые букмекеры уже обязаны заплатить, потому что там миллиардные контракты. Где математика? Налог на прибыль с 20% до 25% - это еще реально, учитывая текущую обстановку. Но дополнительно 5% с оборота – это маразм», - рассказал он.
При этом Митрушкин уточнил, что в России все букмекеры платят налоги.
«В России никто из букмекеров не уходит от налогов. Потому что государство видит абсолютно все ставки. Все офшорные букмекеры сидят на Кипре, Мальте. Естественно, если букмекер будет вынужден давать линию коэффициента 1.6 вместо 1.9, никто ставить не будет. Поэтому 95% уйдет в офшор ставить непонятно как, непонятно у кого», - подытожил он.
Уточняется, что поправки могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Как отметили в Минфине, изменения позволят учитывать обороты и реальный финансовый результат букмекерских контор. Это поможет обеспечить прозрачность игорного бизнеса, традиционно имеющего «высокие обороты и низкую налоговую отдачу», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
