Букмекерам будет проще закрыть свой бизнес, чем отдавать дополнительно 5% с оборота. Об этом НСН рассказал главный аналитик букмекерской конторы «Лига Ставок» Егор Митрушкин.

Министерство финансов РФ предложило изменить систему налогообложения букмекеров в рамках поправок в Налоговый кодекс. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект. Предполагается, что в стране заработает налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор и налог в 25% на прибыль в отношении таких организаций. Митрушкин заявил, что те, кто это предложил, не осознают, что такое 5% с оборота.