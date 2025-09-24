В России очень много хороших фильмов про спорт больших достижений, но важно снимать также и легкие картины, заявила НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Ранее онлайн-кинотеатр KION и портал «Спортс» провели исследование о том, какое спортивное кино выбирает аудитория. Зрители назвали лучшим отечественным фильмом – «Легенду №17» (2013); лучшим зарубежным фильмом — «Человек, который изменил все» (2011); лучшим отечественным сериалом — «Молодежка» (2013); лучшим зарубежным сериалом — «Тед Лассо» (2020); а лучшим мультфильмом — «Шайбу, шайбу!» (1964). Журова назвала свои рекомендации.