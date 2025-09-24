Журова предложила снимать менее серьезные фильмы про спорт
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в эфире НСН назвала лучшие кинокартины про спорт.
В России очень много хороших фильмов про спорт больших достижений, но важно снимать также и легкие картины, заявила НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Ранее онлайн-кинотеатр KION и портал «Спортс» провели исследование о том, какое спортивное кино выбирает аудитория. Зрители назвали лучшим отечественным фильмом – «Легенду №17» (2013); лучшим зарубежным фильмом — «Человек, который изменил все» (2011); лучшим отечественным сериалом — «Молодежка» (2013); лучшим зарубежным сериалом — «Тед Лассо» (2020); а лучшим мультфильмом — «Шайбу, шайбу!» (1964). Журова назвала свои рекомендации.
«Если говорить про современные фильмы, мне очень нравятся «Легенда 17» и «Движение вверх». У меня даже ребенок шестилетний смотрел, зал в конце кричал: «Россия, Россия!». Я была поражена, что люди так отреагировали. Мне понравился фильм про Роднину, который недавно вышел, просто не все еще посмотрели. «Чемпион мира» - тоже очень хороший. Не так давно вышел фильм «Федя. Народный футболист», мне очень понравился. Еще недавно вышел фильм про паралимпийскую спортсменку «Диодорова». Это просто потрясающий фильм, такой человеческий, я ревела…Такие фильмы тоже нужны. Мне сложно сказать, какой лучше и какой хуже. Мне кажется, все фильмы про спорт хороши», - призналась она.
Депутат уверена, что молодежи также нравятся более «повседневные» картины про спорт.
«Советские фильмы про спорт были прекрасные, но я не думаю, что молодежь их поймет и будет смотреть. Например, фильм «Первая перчатка». Еще очень хороший комедийный фильм «Семь стариков и одна девушка». Это фильм про здоровый образ жизни, не про спорт больших достижений, для всех поколений, мне кажется. У нас есть сериал «Молодежка», замечательный фильм «Лед». Люди тоже смотрели с удовольствием. Фильм «Хоккейные папы» очень смешной, хороший, там Пореченков играет. Такие легкие фильмы тоже нужны, не очень серьезные», - добавила собеседница НСН.
Зрителей в США могут заинтересовать современные российские фильмы про спорт, такие как «Движение вверх» и «Легенда №17», а также картины, которые были представлены на международных фестивалях. Об этом НСН заявила киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.
