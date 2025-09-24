В России признали экстремистской и запретили песню группы «Порнофильмы»
Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». Об этом в своём Telegram-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.
По её словам, специалисты выявили в песне «психологические и лингвистические признаки призывов к совершению действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти», в том числе против органов госвласти и их представителей.
В прокуратуре Санкт-Петербурга указали, что композиция и снятый на неё видеоклип находились в свободном доступе в сети Интернет.
«Решение суда... подлежит направлению в Минюст РФ для включения песни в федеральный список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки», - указали в ведомстве.
Ранее в Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд запретил к распространению пять композиций группы «Ленинград», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Это убийство»: Букмекеров «добил» новый налог в 5% от ставок
- Жилин раскрыл критерии оценки номинантов на премию «Все цвета джаза»
- В РПЦ заявили, что ничего не слышали о православном мессенджере «Зосима»
- Журова предложила снимать менее серьезные фильмы про спорт
- В КТК заявили о повреждении офиса компании в Новороссийске
- Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск
- Песков: Необходимо ускорить работу по обсуждению раздражителей между РФ и США
- Колобок вместо Хагги Вагги: Волынец потребовала игрушки по отечественным мультикам
- Беспроигрышные ремиксы: В чем секрет популярности диско
- В России признали экстремистской и запретили песню группы «Порнофильмы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru