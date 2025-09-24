В России признали экстремистской и запретили песню группы «Порнофильмы»

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». Об этом в своём Telegram-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

В Госдуме высказались против запрета группы «Сектор Газа»

По её словам, специалисты выявили в песне «психологические и лингвистические признаки призывов к совершению действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти», в том числе против органов госвласти и их представителей.

В прокуратуре Санкт-Петербурга указали, что композиция и снятый на неё видеоклип находились в свободном доступе в сети Интернет.

«Решение суда... подлежит направлению в Минюст РФ для включения песни в федеральный список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки», - указали в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд запретил к распространению пять композиций группы «Ленинград», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
