Власти Запорожья сопоставили возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем

Возможная авария на Запорожской атомной электростанции в результате обстрелов со стороны Киева может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Постпредство РФ при ООН: уровень радиации на ЗАЭС остается в норме

Он сослался на экспертов, которые считают, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, после чего произойдет разрушение реакторной установки, выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые будут разнесены на сотни километров.

Балицкий отметил, что авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы.

Как сообщалось ранее, удары Украины по Энергодару направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

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ФОТО: РИА Новости
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